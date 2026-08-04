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Richard Jomshof inför votering i riksdagen 2025. (Magnus Hjalmarson Neideman/SVD/TT)
Valet 2026Jomshofs utspel

Expert: Jomshof fick precis det han hade väntat sig

Av Patrik Dahlin
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Richard Jomshofs quisling-inlägg ledde till det som för SD-toppen var en beräknad kritikstorm, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson till Dagens Nyheter.

Statsvetaren menar att reaktionerna som följde, från bland andra S-ledaren Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson (M), inte är något som oroar Sverigedemokraterna särskilt mycket.

– Jomshof vet precis vad han gör.

Ekengren Oscarsson säger att den typen av ”demonisering” av motståndarna engagerar de egna väljarna och att inlägget kan ses som en sorts startsignal för att valrörelsen går in i en ny fas.

Statsvetaren: Hoppas att vi inte går in i ”quisling-valet”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Inleddes med att Jomshof kallade Aftonbladets politiska chefredaktör för quisling
Sveriges Television
S-ledaren reagerade och blev även hon kallad quisling
www.tv4.se
Åkesson: Aldrig har väl ordet krokodiltårar varit mer passande
Aftonbladet
Jomshof delar klipp från 2007 då Åkesson kallades quisling av V:s dåvarande partiledare
Expressen
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Valet 2026Jomshofs utspelRichard JomshofUlf KristerssonHenrik Ekengren OscarssonMagdalena AnderssonSverigedemokraternaPolitikModeraternaSocialdemokraterna