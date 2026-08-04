Expert: Jomshof fick precis det han hade väntat sig

Richard Jomshofs quisling-inlägg ledde till det som för SD-toppen var en beräknad kritikstorm, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson till Dagens Nyheter.

Statsvetaren menar att reaktionerna som följde, från bland andra S-ledaren Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson (M), inte är något som oroar Sverigedemokraterna särskilt mycket.

– Jomshof vet precis vad han gör.

Ekengren Oscarsson säger att den typen av ”demonisering” av motståndarna engagerar de egna väljarna och att inlägget kan ses som en sorts startsignal för att valrörelsen går in i en ny fas.