L-ledaren om opinionsläget: ”Jag är inte Bagdad Bob”
L-ledaren Simona Mohamsson har inget emot att ”folk hatar Liberalerna” eller gör narr av henne under sommarens valturné. För det viktigaste är att hennes parti väcker känslor och når ut med sin politik, säger hon i en intervju med Svenska Dagbladet.
Mohamsson säger sig vara vid gott mod trots att Liberalerna måste dubbla sitt stöd på mindre än sex veckor för att inte åka ur riksdagen.
– Men det är inte så att jag går runt och är Bagdad Bob. Jag förstår allvaret. [...] Det är därför jag jobbar varenda vakna timme, säger hon.
Just nu upplåst för alla
Krisen i Liberalerna • Kontext
Under stora delar av mandatperioden har Liberalerna legat runt 2-3 procent i opinionen. Det svåra vägvalet om Sverigedemokraterna har lyfts som en förklaring till kräftgången. I mitten på mars satte partiledare Simona Mohamsson ner foten: den röda linjen mot SD slopas.
bakgrund
Mohammed ”Bagdad Bob” Said as-Sahaf
Wikipedia (sv)
Mohammed Said as-Sahaf (arabiska: محمد سعيد الصحاف), född 30 juli 1940 i al-Hilla i Babil, är en irakisk före detta politiker. Han fick internationell uppmärksamhet i samband med Invasionen av Irak 2003, med anledning av sina insatser som informationsminister.
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