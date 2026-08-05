L-ledaren om opinionsläget: ”Jag är inte Bagdad Bob”

L-ledaren Simona Mohamsson har inget emot att ”folk hatar Liberalerna” eller gör narr av henne under sommarens valturné. För det viktigaste är att hennes parti väcker känslor och når ut med sin politik, säger hon i en intervju med Svenska Dagbladet.

Mohamsson säger sig vara vid gott mod trots att Liberalerna måste dubbla sitt stöd på mindre än sex veckor för att inte åka ur riksdagen.

– Men det är inte så att jag går runt och är Bagdad Bob. Jag förstår allvaret. [...] Det är därför jag jobbar varenda vakna timme, säger hon.