Analys: SD:s Jomshof gör jobbet åt oppositionen

Cirkusen kring Richard Jomshofs (SD) quisling-inlägg är ett nytt bottenrekord, skriver GP:s kommentator Arne Larsson. Han anser att det rimliga hade varit att låta det ”passera som vilket sandlådegräl som helst” men skriver att ingen tycks kunna hålla tillbaka känslorna.

Den som vill får gärna fortsätta bråka om vilken sida som är farligast för Sverige, skriver Larsson, som hellre tar en annan väg.

”Själv önskar jag att det hela blåser över snarast möjligt och att politikerna ägnar valrörelsen åt att prata om viktiga politiska sakfrågor.”

SvD:s Henrik Torehammar skriver att tajmingen är dålig för Tidöpartiernas del. Bråket kommer precis efter att V-ledamoten Ilona Szatmári Waldaus stödbrev till en terrordömd palestinsk fånge blivit känt, och enligt Torehammar flyttas fokus nu därifrån.

Torehammar menar att Jomshof på så vis gör sig till Socialdemokraternas bästa valarbetare.

”Nu får både statsminister Ulf Kristersson och vice statsministern Ebba Busch gå ut och skälla på SD som de har gått i god för.”