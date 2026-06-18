Simona Mohamsson om vändningarna: ”En ny start”

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson under en partiledardebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

Liberalerna har gjort helomvändningar i flera viktiga politiska frågor den senaste tiden, skriver Sydsvenskan.

Partiet vill numera skrota transportmålen, begränsa friskolorna och släppa in SD i regering. I de frågorna drev man tidigare den motsatta politiska linjen.

– Jag har gett Liberalerna en ny start nu där vi är ett jordnära modernt parti. Det innebär att man inte låtsas att vissa problem inte finns eller utgår ifrån önsketänkande, utan att man ser verkligheten och är villig att göra det som krävs, säger partiledaren Simona Mohamsson till Sydsvenskan.