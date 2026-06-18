ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Liberalernas partiledare Simona Mohamsson under en partiledardebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. (Christine Olsson/TT)
Krisen i Liberalerna

Simona Mohamsson om vändningarna: ”En ny start”

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Liberalerna har gjort helomvändningar i flera viktiga politiska frågor den senaste tiden, skriver Sydsvenskan.

Partiet vill numera skrota transportmålen, begränsa friskolorna och släppa in SD i regering. I de frågorna drev man tidigare den motsatta politiska linjen.

– Jag har gett Liberalerna en ny start nu där vi är ett jordnära modernt parti. Det innebär att man inte låtsas att vissa problem inte finns eller utgår ifrån önsketänkande, utan att man ser verkligheten och är villig att göra det som krävs, säger partiledaren Simona Mohamsson till Sydsvenskan.

Omni förklararTidö ligger under stort i Stockholm – här är svenska politikkartan

Omni Mer
Mohamsson: ”Jag tror att en del har märkt den förändringen, jag hoppas det”
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
”Jag tycker att det är viktigt att räcka upp handen och visa att man finns” (17 juni)
Aftonbladet
Liberalena på ny bottenotering – får en procent (16 juni)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Sommarens bästa hotelldeal – upp till 30% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Krisen i LiberalernaSimona MohamssonLiberalernaSverigedemokraternaPolitik