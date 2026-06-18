Ministern ställde in pressträff – anklagas för personlig vendetta
Jämställdhetsminister Nina Larsson (L) har ställt in en pressträff där hon skulle ha tagit emot den så kallade jämställdhetsutredningen, rapporterar DN.
Utredaren Malin Sjöberg Högrell hoppade av Liberalerna i samband med partiets svängning om SD tidigare i år. I förra veckan startade hon det nya partiet Liberalt initiativ. Nu menar hon att pressträffen ställdes in av personliga skäl.
– Liberalerna är besvikna och arga på mig. Då vill man inte ge mig medieutrymme, säger hon till DN.
Larsson kallar påståendet ”helt befängt” och säger att pressträffen ställdes in på grund av ”tidsbrist och andra prioriteringar”.
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