Lotta Edholm: Vi har varit uträknade många gånger förr
L-ministern Lotta Edholm tror att hennes krisande parti klarar riksdagsspärren i höstens val, säger hon till SvD. Resonemanget är att Liberalerna gynnas då väljarna börjar studera sakpolitik närmare valdagen, och det politiska spelet får mindre fokus.
– Vi har varit uträknade många gånger förut av det politiska etablissemanget och av de politiska tyckarna i Sverige. Men vi har alltid klarat oss.
Öppningen för SD i regeringen har lett till interna slitningar, men inget lyft i opinionen. Edholm tror ändå att vägvalet var rätt då den förra linjen var ”väldigt svår att förklara för väljarna”.
Just nu upplåst för alla
Krisen i Liberalerna • Kontext
Under stora delar av mandatperioden har Liberalerna legat runt 2-3 procent i opinionen. Det svåra vägvalet om Sverigedemokraterna har lyfts som en förklaring till kräftgången. I mitten på mars satte partiledare Simona Mohamsson ner foten: den röda linjen mot SD slopas.
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