Lotta Edholm: Vi har varit uträknade många gånger förr

L-ministern Lotta Edholm tror att hennes krisande parti klarar riksdagsspärren i höstens val, säger hon till SvD. Resonemanget är att Liberalerna gynnas då väljarna börjar studera sakpolitik närmare valdagen, och det politiska spelet får mindre fokus.

– Vi har varit uträknade många gånger förut av det politiska etablissemanget och av de politiska tyckarna i Sverige. Men vi har alltid klarat oss.

Öppningen för SD i regeringen har lett till interna slitningar, men inget lyft i opinionen. Edholm tror ändå att vägvalet var rätt då den förra linjen var ”väldigt svår att förklara för väljarna”.