S-ledaren Magdalena Andersson är redo för ett nytt sonderingsuppdrag, men L-ledaren Simona Mohamsson dömer ut hennes chanser.

– Anderssons ord väger inte tungt. Jag tror att hon avgår snart ifall hon inte får ihop en regering, säger hon till Expressen.

S-trycket på Elisabeth Thand Ringqvist är hårt, säger Mohamsson, som hoppas att C-ledaren ska stå pall ”och göra det som är bäst för Sverige”.

Mohamsson hyllar också Jimmie Åkesson, och beskriver hans besked om att släppa fram en borgerlig regering utan SD-ministrar som ”riktigt ansvarsfullt”.