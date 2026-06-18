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Armand ”Mondo” Duplantis ger ut ny låt – om midsommar. (Christine Olsson/TT, Ulf Palm/TT)
Midsommar

”Mondo” ger ut kärlekslåt – om midsommar

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Fyra månader efter singlarna ”Feeling myself” och ”Bop” ger stavhoppsstjärnan Armand ”Mondo” Duplantis ut en ny låt. Den heter ”Midsummer” och beskrivs i ett pressmeddelande som ”en hyllning till dagen då jag träffade min fru”.

Under den gångna helgen gifte sig Duplantis med modellen och influeraren Desiré Inglander.

Enligt pressmeddelandet ska den nya låten ha kommit till efter tävlingen Bauhausgalan, som avgjordes i Stockholm tidigare i juni. Då chockades friidrottsvärlden av att Duplantis förlorade en stavhoppstävling för första gången på tre år.

Hamnade i studion efter Bauhausgalan
TT
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pressmeddelande · www.mynewsdesk.com
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MidsommarStockholmMusikArmand Duplantis