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Illustrationsbild: Arbetsförmedlingen. (Johan Nilsson/TT)
Svenska migrationspolitiken

Myndigheter ska larma polis om olagliga utlänningar

Av Kinga Sandén
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Sex myndigheter ska anmäla till polisen och Migrationsverket om de möter utlänningar som de misstänker saknar rätt att vistas i Sverige. Det beslutade riksdagen i dag genom att rösta igenom den så kallade informationsplikten som införs den 13 juli, rapporterar TT.

Myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

V, MP, C och S röstade emot förslaget. V och MP var helt emot, medan S och C ville höja ribban till att det ska finnas ”starka skäl” att anta att en utlänning vistas illegalt i Sverige för att göra anmälan.

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