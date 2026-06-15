Myndigheter ska larma polis om olagliga utlänningar

Sex myndigheter ska anmäla till polisen och Migrationsverket om de möter utlänningar som de misstänker saknar rätt att vistas i Sverige. Det beslutade riksdagen i dag genom att rösta igenom den så kallade informationsplikten som införs den 13 juli, rapporterar TT.

Myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

V, MP, C och S röstade emot förslaget. V och MP var helt emot, medan S och C ville höja ribban till att det ska finnas ”starka skäl” att anta att en utlänning vistas illegalt i Sverige för att göra anmälan.