Myndigheter ska larma polis om olagliga utlänningar
Sex myndigheter ska anmäla till polisen och Migrationsverket om de möter utlänningar som de misstänker saknar rätt att vistas i Sverige. Det beslutade riksdagen i dag genom att rösta igenom den så kallade informationsplikten som införs den 13 juli, rapporterar TT.
Myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
V, MP, C och S röstade emot förslaget. V och MP var helt emot, medan S och C ville höja ribban till att det ska finnas ”starka skäl” att anta att en utlänning vistas illegalt i Sverige för att göra anmälan.
Just nu upplåst för alla
Invandringen • Kontext
Invandringen har varit en av de mest brännande frågorna i de tre senaste riksdagsvalen. En bred politisk majoritet har under perioden rört sig mot en mer restriktiv linje – från budskap om att ”öppna era hjärtan” till krav på att bomma igen gränserna.
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