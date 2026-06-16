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Barn som leker i Mayotte. Illustrationsbild. (Adrienne Surprenant / AP)
KlimathotetGlobala utmaningarna

Nästan alla världens barn står inför hot från klimatet

Av Ebba Örn
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I dag lever i princip alla världens barn med minst ett hot kopplat till klimatkrisen, enligt en ny rapport från FN-organet Unicef som flera medier rapporterar om.

Det handlar exempelvis om ökad risk för värmeböljor, skogsbränder, stormar, översvämningar och torka. Enligt rapporten riskerar 662 miljoner barn att drabbas av tropiska stormar och 337 miljoner av översvämningar.

– Barns liv fortsätter att vändas upp och ner av effekterna av värmeböljor, skogsbränder, torka och översvämningar, säger Unicef-chefen Catherine Russell till The Guardian.

Barn i Bangladesh, Myanmar och Pakistan är utsatta för flest klimatrisker, men höginkomstländer är inte heller immuna. I exempelvis Italien utsätts barn för långvariga värmeböljor och torka.

Hälften av världens barn står inför minst tre överlappande klimathot slår rapporten också fast
www.theguardian.com
2024 fick totalt 242 miljoner barn i 85 länder sin skolgång avbruten på grund av klimathot
Reuters  · Ofta betalvägg
Här kan du läsa Unicefs rapport
data.unicef.org
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KlimathotetGlobala utmaningarnaPapua Nya GuineaUnicefKlimat & miljö