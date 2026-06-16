Nästan alla världens barn står inför hot från klimatet

I dag lever i princip alla världens barn med minst ett hot kopplat till klimatkrisen, enligt en ny rapport från FN-organet Unicef som flera medier rapporterar om.

Det handlar exempelvis om ökad risk för värmeböljor, skogsbränder, stormar, översvämningar och torka. Enligt rapporten riskerar 662 miljoner barn att drabbas av tropiska stormar och 337 miljoner av översvämningar.

– Barns liv fortsätter att vändas upp och ner av effekterna av värmeböljor, skogsbränder, torka och översvämningar, säger Unicef-chefen Catherine Russell till The Guardian.

Barn i Bangladesh, Myanmar och Pakistan är utsatta för flest klimatrisker, men höginkomstländer är inte heller immuna. I exempelvis Italien utsätts barn för långvariga värmeböljor och torka.