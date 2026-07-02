Natobefälhavaren: Europa har täppt till USA:s luckor
Europa har täppt till de flesta luckorna efter USA:s tillbakadragningar i Europa. Det säger Natobefälhavaren och den amerikanske flygvapengeneralen Alexus Grynkewich till Reuters.
– De flesta känner nog inte till det, även om det rapporterades om det i natt, men på bara några veckor har de europeiska allierade i stort sett fyllt de luckor som uppstod efter USA:s neddragningar i Natos styrkemodell, säger han.
De luckor som återstår gäller områden där Europa ännu saknar förmåga att fullt ut ersätta USA:s kapacitet. Enligt Grynkewich arbetar alliansen med att utveckla motsvarande förmågor som kan ge samma operativa effekt.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen