Natobefälhavaren: Europa har täppt till USA:s luckor

Europa har täppt till de flesta luckorna efter USA:s tillbakadragningar i Europa. Det säger Natobefälhavaren och den amerikanske flygvapengeneralen Alexus Grynkewich till Reuters.

– De flesta känner nog inte till det, även om det rapporterades om det i natt, men på bara några veckor har de europeiska allierade i stort sett fyllt de luckor som uppstod efter USA:s neddragningar i Natos styrkemodell, säger han.

De luckor som återstår gäller områden där Europa ännu saknar förmåga att fullt ut ersätta USA:s kapacitet. Enligt Grynkewich arbetar alliansen med att utveckla motsvarande förmågor som kan ge samma operativa effekt.