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USA:s president Donald Trump under Natotoppmötet i Nederländerna 2025. (Alex Brandon / AP)
Natos framtid

Natobefälhavaren: Europa har täppt till USA:s luckor

Av Adam Lindh
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Europa har täppt till de flesta luckorna efter USA:s tillbakadragningar i Europa. Det säger Natobefälhavaren och den amerikanske flygvapengeneralen Alexus Grynkewich till Reuters.

– De flesta känner nog inte till det, även om det rapporterades om det i natt, men på bara några veckor har de europeiska allierade i stort sett fyllt de luckor som uppstod efter USA:s neddragningar i Natos styrkemodell, säger han.

De luckor som återstår gäller områden där Europa ännu saknar förmåga att fullt ut ersätta USA:s kapacitet. Enligt Grynkewich arbetar alliansen med att utveckla motsvarande förmågor som kan ge samma operativa effekt.

Nato väntas meddela att luckorna täppts under toppmötet i Ankara nästa vecka
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