Bygge av lägenheter i nya stadsdelen Älvsjöstaden, söder om Stockholm.

Byggjätten NCC:s orderingång ökade med 24 procent till 10,8 miljarder kronor under tredje kvartalet, exklusive affärsområdet ”industry” som ska säljas. Inklusive industry var orderingången 12,8 miljarder, något under analytikernas förväntningar på 13,4 miljarder. Utvecklingen drevs främst av stora bygg- och infrastrukturprojekt.

Medan orderingången för byggdelen nästan fördubblades i övriga Norden halverades den i Sverige. Framför allt backade kontor och samhällsbyggnader i den svenska delen, något som kan pressa omsättningen framöver.

De för NCC så viktiga byggmarginalerna förbättrades tydligt, vilket bolaget förklarar med att man fått mer lönsamma projekt.

– Samtliga affärsområden förbättrade resultatet i kvartalet, säger vd Tomas Carlsson i ett pressmeddelande.