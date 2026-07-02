New York förbereder Swift-vigsel: ”Större än Charles och Diana”

Allt pekar på att det blir bröllopsfest mellan Taylor Swift och Travis Kelce på Madison Square Garden i New York, rapporterar flera amerikanska medier. Flera källor, oberoende av varandra, har bekräftat att stjärnparet bokat arenan för olika bröllopsevenemang mellan den 2 och 4 juli. En ansökan har också lämnats in om att spärra av flera gator runt arenan, som ligger mitt på Manhattan.

Taylor Swift är en av samtidens absolut största stjärnor och bröllopets omfattning beskrivs som ”kunglig”. Todd Shapiro, PR-expert på Manhattan, säger till The New York Times att Swift-vigseln kommer att bli ”vår tids kungliga bröllop” och att den sannolikt kommer att locka ännu fler tittare världen över än prins Charles och prinsessan Dianas ikoniska vigsel 1981.

Festen uppges pågå i tre dagar, med start på torsdagen med en slags repetitionsmiddag dit 100 gäster bjudits in. På lördagen ska den stora festen hållas och över 1 000 gäster väntas.