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Taylor Swift och Travis Kelce ska gifta sig på Madison square garden i New York. Utanför arenan är förberedelserna i full gång. (AP)
Taylor Swift-hajpen

New York förbereder Swift-vigsel: ”Större än Charles och Diana”

Av Alice Hermansson
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Allt pekar på att det blir bröllopsfest mellan Taylor Swift och Travis Kelce på Madison Square Garden i New York, rapporterar flera amerikanska medier. Flera källor, oberoende av varandra, har bekräftat att stjärnparet bokat arenan för olika bröllopsevenemang mellan den 2 och 4 juli. En ansökan har också lämnats in om att spärra av flera gator runt arenan, som ligger mitt på Manhattan.

Taylor Swift är en av samtidens absolut största stjärnor och bröllopets omfattning beskrivs som ”kunglig”. Todd Shapiro, PR-expert på Manhattan, säger till The New York Times att Swift-vigseln kommer att bli ”vår tids kungliga bröllop” och att den sannolikt kommer att locka ännu fler tittare världen över än prins Charles och prinsessan Dianas ikoniska vigsel 1981.

Festen uppges pågå i tre dagar, med start på torsdagen med en slags repetitionsmiddag dit 100 gäster bjudits in. På lördagen ska den stora festen hållas och över 1 000 gäster väntas.

FördjupningTecknen som pekar mot ett Swift-bröllop i New York

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PR-experten: ”De gör det inte i skymundan – de vill ha ett spektakel”
www.thetimes.com
Kelces NFL-kollegor har bokat hotellrum i närheten av arenan
TT
Kändisbröllopen har förändrats stort de senaste åren
NY Times  · Ofta betalvägg
New York-polisen är inblandad i planeringen av festen
NY Times  · Ofta betalvägg
Kostar tio miljoner dollar att hyra arenan
CNN
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