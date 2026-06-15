ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Kaliforniens guvernör Gavin Newsom. (Godofredo A. Vásquez /AP/TT / AP)
Utrikes

Newsom: Blir utredd av DOJ för att jag kan ställa upp i valet

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Kaliforniens demokratiske guvernör Gavin Newsom säger att han och hans fru blir utredda av justitiedepartementet DOJ, rapporterar Reuters. Han anklagar Donald Trump för att använda departementet som ett slagträ i ett inlägg på X.

”Donald Trump är inte ute efter mig på grund av mina elaka tweets. Han är ute efter mig för att jag överväger att ställa upp i presidentvalet”, skriver han.

Newsom hävdar att federala agenter har knackat på hos hans familjemedlemmar, vänner och tidigare anställda för att kräva dem på dokument.

Gavin Newsom på X
x.com
Newsom: De gör det inte för att de har upptäckt ett brott – utan för att de försöker hitta ett
Reuters  · Ofta betalvägg
Trump och Newsom har varit i luven på varandra flera gånger tidigare
Washington Post  · Ofta betalvägg
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen