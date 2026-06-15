Newsom: Blir utredd av DOJ för att jag kan ställa upp i valet

Kaliforniens demokratiske guvernör Gavin Newsom säger att han och hans fru blir utredda av justitiedepartementet DOJ, rapporterar Reuters. Han anklagar Donald Trump för att använda departementet som ett slagträ i ett inlägg på X.

”Donald Trump är inte ute efter mig på grund av mina elaka tweets. Han är ute efter mig för att jag överväger att ställa upp i presidentvalet”, skriver han.

Newsom hävdar att federala agenter har knackat på hos hans familjemedlemmar, vänner och tidigare anställda för att kräva dem på dokument.