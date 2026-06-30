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Rapportfloden

Nike bättre än väntat – faller i efterhandeln

Av Aron Sigblad
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Den amerikanska sportjätten Nike redovisade en omsättning och justerad vinst per aktie som slog analytikernas förväntningar i det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Omsättningen minskade med 1 procent jämfört med motsvarande period i fjol, tyngd av en lägre försäljning i Kina. Däremot steg nettovinsten rejält.

Nike-aktien sjunker 3 procent i efterhandeln på Wall Street.

Omsättningen steg 3 procent på bolagets största marknad: Nordamerika
CNBC
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CNBC
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