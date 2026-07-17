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The Odyssey | Official Trailer
HelgRecensioner

Nolans nya storfilm hyllas: ”Passion i varje bildruta”

Av Patrik Dahlin
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Christopher Nolans hajpade ”The Odyssey” får recensenterna att jubla. The Guardians Peter Bradshaw tycker att Homeros hjälteepos skildras alldeles strålande av den stjärnspäckade uppställningen, däribland Matt Damon och Anne Hathaway.

Bradshaw är en av flera som ger högsta möjliga betyg.

”Det här är en film med ambition, djärvhet, allvar, generositet och stil.”

Manohla Dargis skriver i New York Times att Nolans kärlek till filmen löper ”som en elektrisk ström” från start till mål.

”Passionen finns i varje bildruta i hans monumentala filmatisering av Odysséen”.

Moviezines Daniel Bradshaw tycker att Nolan lyckats fånga det centrala i boken, och samtidigt anpassat berättelsen för dagens publik.

”Jag skulle bli förvånad om hängivna fans av boken och grekisk mytologi har invändningar.”

Recensenternas snittbetyg: 4,5 av 5

Snittbetyget baseras på sex av nio recensioner eftersom alla inte sätter betyg.

Peter Bradshaw: Hisnande om människor, monster och moralisk förvandling
recension · www.theguardian.com
Manohla Dargis: Finns passion i varje bildruta
recension · NY Times  · Ofta betalvägg
Stephanie Zacharek: Det här är ännu en anledning att misströsta
recension · time.com
Simon Karlsson: Äntligen en rejäl svärdfilm – men för få gudar och för lite magi
recension · yle.fi

Svenska recensioner

Daniel Bradshaw: Christopher Nolans ”The Odyssey” är en storslagen adaption
recension · www.moviezine.se
Daniel Hånberg Alonso: Odyssey har äventyr, tempo – och skräck
recension · Aftonbladet
Helena Lindblad: Så bra är Christopher Nolans nya storfilm ”The Odyssey”
recension · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Björn Jansson: Får myterna och Medelhavet i storformat
recension · Sveriges Radio
Carl Petersson Moberg: Christopher Nolan gör Odysseus till Oppenheimer i sandaler
recension · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

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