Nolans nya storfilm hyllas: ”Passion i varje bildruta”

Christopher Nolans hajpade ”The Odyssey” får recensenterna att jubla. The Guardians Peter Bradshaw tycker att Homeros hjälteepos skildras alldeles strålande av den stjärnspäckade uppställningen, däribland Matt Damon och Anne Hathaway.

Bradshaw är en av flera som ger högsta möjliga betyg.

”Det här är en film med ambition, djärvhet, allvar, generositet och stil.”

Manohla Dargis skriver i New York Times att Nolans kärlek till filmen löper ”som en elektrisk ström” från start till mål.

”Passionen finns i varje bildruta i hans monumentala filmatisering av Odysséen”.

Moviezines Daniel Bradshaw tycker att Nolan lyckats fånga det centrala i boken, och samtidigt anpassat berättelsen för dagens publik.

”Jag skulle bli förvånad om hängivna fans av boken och grekisk mytologi har invändningar.”