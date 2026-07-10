Vacker men sömnig nyversion av ”Lilla huset på prärien”

TV-serien ”Lilla huset på prärien”, som delvis bygger på Laura Ingalls Wilders självbiografiska böcker, sändes i nio säsonger under 1970- och 80-talet. Men berättelsen om familjen Ingalls liv på den amerikanska prärien under slutet av 1800-talet lever vidare.

På fredagen har Netflix nyinspelning av klassikern premiär.

DN:s Kerstin Gezelius beskriver serien som en ”snygg” men ”sömnig” återkomst.

”Resultatet är välgjort, sävligt och bekvämt nog att somna till”, skriver hon.

Aftonbladets Karolina Fjellborg menar att det hade kunnat bli mer intressant med en ruffigare och mer realistisk nytolkning som vågat ta ut svängarna mer.

Samtidigt tror hon att Netflix gjort ett klokt val att göra den ”inte så djärva men mysiga och onekligen oerhört bildsköna, versionen.”