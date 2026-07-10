ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Little House on the Prairie | Official Trailer | Netflix
HelgRecensioner

Vacker men sömnig nyversion av ”Lilla huset på prärien”

Av Adam Lindh
Publicerad:

TV-serien ”Lilla huset på prärien”, som delvis bygger på Laura Ingalls Wilders självbiografiska böcker, sändes i nio säsonger under 1970- och 80-talet. Men berättelsen om familjen Ingalls liv på den amerikanska prärien under slutet av 1800-talet lever vidare.

På fredagen har Netflix nyinspelning av klassikern premiär.

DN:s Kerstin Gezelius beskriver serien som en ”snygg” men ”sömnig” återkomst.

”Resultatet är välgjort, sävligt och bekvämt nog att somna till”, skriver hon.

Aftonbladets Karolina Fjellborg menar att det hade kunnat bli mer intressant med en ruffigare och mer realistisk nytolkning som vågat ta ut svängarna mer.

Samtidigt tror hon att Netflix gjort ett klokt val att göra den ”inte så djärva men mysiga och onekligen oerhört bildsköna, versionen.”

Recensenternas snittbetyg: 3 av 5

Snittbetyget baseras på fem av sju recensioner eftersom alla inte sätter betyg.

Internationella recensioner

Lucy Mangan: ”Den här nyinspelningen får dig att längta efter en enklare värld redan i det fjärde avsnittet”
recension · www.theguardian.com
Aramide Tinubu: ”Netflixs ”Lilla huset på prärien” är en charmig nytolkning av Laura Ingalls Wilders älskade äventyr”
recension · Variety

Svenska recensioner

Kerstin Gezelius: ”Snygg men sömnig återkomst till ”Lilla huset på prärien” i kulturkrigens tid”
recension · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Karolina Fjellborg: ”En trygg och trivsam uppdatering av en klassiker”
recension · Aftonbladet
Caroline Hainer: ”Lilla huset på prärien”
recension · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Jonatan Blomberg: ”En vacker och familjevänlig flykt till amerikanska prärien”
recension · www.moviezine.se

Om recensionssvepen

Varje helg tipsar Omni-redaktionen om de mest aktuella filmerna, tv-serierna, musiken, böckerna och mycket mer från hela världen. Genre kan variera från vecka till vecka.

Om Omni-helg

Recensionssvepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.

Annons
Överraska med blombud för sommarens alla firanden!
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen