Norge flyttar oljefronten mot Arktis – i Rysslands skugga
Långt uppe i Nordnorge vädrar den lilla staden Hammerfest en ny oljeboom. Europas jakt på säker energi och det växande hotet från Ryssland har gjort Barents hav till ett allt hetar…
Bloomberg
In Russia’s Shadow, Norway Expands Its Arctic Energy Frontier
The far northern town of Hammerfest is at the cent…
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