Norge vidare i VM – efter ny show från Haaland

Norge ror vidare i VM och är nu klara för sextondelsfinal efter sin andra raka seger, rapporterar flera medier. Erling Haaland blev hjälte igen när Norge spelade 3-2 mot Senegal.

– Det här är nog uppe där bland de största kvällarna i mitt liv, säger Haaland efter matchen.

Första halvlek var mållös fram till 43:e minuten när Marcus Holmgren Pedersen petade in 1-0 till Norge. Några minuter in i andra halvlek utökade Erling Haaland Norges ledning till 2-0. Ett mål som gjorde honom historisk: han är nu den norrman som gjort flest mål för Norge i herrarnas VM.

Bara några minuter senare reducerade Senegals Ismaila Sarr. Men inget kunde stoppa Haaland som i 58:e minuten gjorde 3-1 till Norge. Ismaila Sarr var dock inte redo att ge upp och gjorde sitt andra mål i matchen i den tredje tilläggsminuten. Det målet kan bli dyrt för Norge, eftersom det innebär att Frankrike har bättre målskillnad inför den sista gruppspelsomgången.