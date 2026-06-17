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Norwegians vd Geir Karlsen vid pressträff på tisdagen. (Lars Schröder/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenskarnas semesterresande

Norwegians vd: Oljeraset kan ge billigare flygresor

Av Andreas Victorzon
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Den senaste veckans ras i oljepriset kan göra att flygbolaget Norwegian sänker sina biljettpriser.

– Det kan mycket väl ske, vi följer utvecklingen varje dag, säger vd:n Geir Karlsen till TT.

Däremot tror han inte att semesterresorna blir billigare redan i sommar. Bolaget har redan sålt en stor andel av biljetterna till sommaren och normalt sett går inte priserna ner under högsäsongen, säger Geir Karlsen till nyhetsbyrån.

Efterfrågan och konkurrenters agerande påverkar också priserna
TT

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