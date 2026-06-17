Norwegians vd: Oljeraset kan ge billigare flygresor

Den senaste veckans ras i oljepriset kan göra att flygbolaget Norwegian sänker sina biljettpriser.

– Det kan mycket väl ske, vi följer utvecklingen varje dag, säger vd:n Geir Karlsen till TT.

Däremot tror han inte att semesterresorna blir billigare redan i sommar. Bolaget har redan sålt en stor andel av biljetterna till sommaren och normalt sett går inte priserna ner under högsäsongen, säger Geir Karlsen till nyhetsbyrån.