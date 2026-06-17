Norwegians vd: Oljeraset kan ge billigare flygresor
Den senaste veckans ras i oljepriset kan göra att flygbolaget Norwegian sänker sina biljettpriser.
– Det kan mycket väl ske, vi följer utvecklingen varje dag, säger vd:n Geir Karlsen till TT.
Däremot tror han inte att semesterresorna blir billigare redan i sommar. Bolaget har redan sålt en stor andel av biljetterna till sommaren och normalt sett går inte priserna ner under högsäsongen, säger Geir Karlsen till nyhetsbyrån.
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