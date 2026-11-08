Nvidias vd Jensen Huang har blivit mål för utländsk underrättelseverksamhet, meddelar bolagets styrelse i ett pressmeddelande.

Styrelsen tror inte att Nvidias hemligheter eller USA:s nationella eller ekonomiska säkerhet har äventyrats.

I ett meddelande till Nvidia skriver Huang att han varit otrogen mot sin fru och att han kommer att arbeta för att återfå företagets tillit. Vidare skriver han att han inte har några planer på att avgå som vd.

New York Times och FT har tidigare avslöjat att Huang haft en nära relation med en kvinna som misstänks ha spionerat för Kina. Därefter blev Huang kallad till utfrågning i USA:s kongress.