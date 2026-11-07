Den amerikanska administrationen tror att Nvidia-chefen Jensen Huang hade en romantisk relation med den kinesiska kvinna som av USA:s underrättelsetjänst pekats ut som spion, uppger källor för FT.

Kvinnan, Alice Huang, misstänks ha försett Kina med underrättelser, något som även New York Times rapporterat tidigare. Hon har haft en chefsposition på Megaspeed, ett datacenterbolag som utreds för misstänkt smuggling av avancerade AI-chip.

NYT rapporterar under lördagen att högt uppsatta politiker i president Donald Trumps administration tidigare i år ska ha tagit del av ett dokument med underrättelser om att Alice Huang misstänks jobba direkt för den kinesiska underrättelsetjänsten MSS.

En talesperson för Nvidia säger att Jensen Huang inte har delat någon hemlig information och betonar att det inte är ovanligt för Nvidia-chefen att hålla kontakt med sina kunder.