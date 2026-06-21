Ny tull gör varor från USA och Kina dyrare

Paket på en sorteringscentral i USA. Arkivbild.

Snart blir det dyrare för svenskar att köpa saker från USA och Kina på internet. En ny tullavgift på motsvarande 33 kronor börjar tas ut den 1 juli.

Maria Wiezell, expert på konsumenträtt hos Sveriges Konsumenter, uppmanar nätshoppare att dubbelkolla varifrån varorna man beställer faktiskt skickas.

– Om du beställer från en europeisk sida, men som fraktar från USA eller Asien, då blir det också en tullavgift, säger hon.

Tullavgiften införs efter ett gemensamt beslut av EU:s finansministrar i december. Syftet är att begränsa strömmen av lågprisvaror från Kina.