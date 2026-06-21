Ny tull gör varor från USA och Kina dyrare
Snart blir det dyrare för svenskar att köpa saker från USA och Kina på internet. En ny tullavgift på motsvarande 33 kronor börjar tas ut den 1 juli.
Maria Wiezell, expert på konsumenträtt hos Sveriges Konsumenter, uppmanar nätshoppare att dubbelkolla varifrån varorna man beställer faktiskt skickas.
– Om du beställer från en europeisk sida, men som fraktar från USA eller Asien, då blir det också en tullavgift, säger hon.
Tullavgiften införs efter ett gemensamt beslut av EU:s finansministrar i december. Syftet är att begränsa strömmen av lågprisvaror från Kina.
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