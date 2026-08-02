Ny värmebölja får Italien att gå upp i högsta beredskap

Ett flygplan släpper vatten över en skogsbrand i västra Spanien den 24 juli. Under de senaste veckorna har flera länder i Sydeuropa plågats av skogsbränder.

Under måndagen väntas temperaturer på över 30 grader – och i vissa fall uppemot 40 grader – i nästan hela Italien. Det innebär att myndigheterna i nästan samtliga större städer kommer att försättas i högsta beredskap, skriver TT.

Den kommande värmeböljan drar in över landet från Nordafrika via Medelhavet, rapporterar BBC. De italienska myndigheterna uppmanar sina medborgare att undvika direkt solljus mellan klockan 11 och 18 samt dricka mycket vätska.

Under juli har flera länder i Sydeuropa plågats av kraftiga skogsbränder, vilket har lett till dödsfall, stor förstörelse och omfattande evakueringar.