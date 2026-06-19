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USA:s president går ur det nya planet. (Manuel Balce Ceneta /AP/TT / AP)
Trumps USAPresidentens nya lyxflygplan

Nya Air Force One visas upp: ”Utöver det vanliga”

Av Adam Lindh
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USA:s president Donald Trump har visat upp det nya presidentplanet Air Force One – ett Boeing 747-plan som donerats av Qatar.

Planet får en ny färgsättning och bryter därmed med den ljusblå design som i decennier förknippats med Air Force One. Det nya utseendet består av ett mörkblått skrov, följt av en guldfärgad rand och två röda linjer, innan den vita ovandelen med texten ”United States” tar vid.

– Hantverket på det här planet är något utöver det vanliga. När man ser det tror man knappt att det är sant, säger Trump enligt AP.

Trumpadministrationen gick med på att ta emot planet som gåva trots kritik och frågor kring både etiken och lagligheten i att ta emot en så dyr gåva från ett annat land.

Planet kommer dock bara att användas fram till 2028, då de nya presidentplanen från Boeing väntas levereras.

Renoveringen av planet har kostat omkring fyra miljarder kronor
AP  · Ofta betalvägg
Den nya färgsättningen kommer även att föras vidare på framtida presidentplan
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Det tidigare presidentplanet har varit i bruk sedan 90-talet
Reuters  · Ofta betalvägg
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Trumps USAPresidentens nya lyxflygplanQatarUSAMellanösternNordamerika Donald Trump