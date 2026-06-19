Nya Air Force One visas upp: ”Utöver det vanliga”

USA:s president Donald Trump har visat upp det nya presidentplanet Air Force One – ett Boeing 747-plan som donerats av Qatar.

Planet får en ny färgsättning och bryter därmed med den ljusblå design som i decennier förknippats med Air Force One. Det nya utseendet består av ett mörkblått skrov, följt av en guldfärgad rand och två röda linjer, innan den vita ovandelen med texten ”United States” tar vid.

– Hantverket på det här planet är något utöver det vanliga. När man ser det tror man knappt att det är sant, säger Trump enligt AP.

Trumpadministrationen gick med på att ta emot planet som gåva trots kritik och frågor kring både etiken och lagligheten i att ta emot en så dyr gåva från ett annat land.

Planet kommer dock bara att användas fram till 2028, då de nya presidentplanen från Boeing väntas levereras.