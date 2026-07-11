Reportrar ska förhöras efter artikel om Trumps lyxplan

Flera journalister på The New York Times tvingas till förhör av Trumpadministrationen efter artikeln om säkerhetsbrister på presidentens splitternya Air Force One, rapporterar flera medier.

Trump reste i veckan hem från Natotoppmötet i Ankara i sitt gamla Air Force One, något som enligt The New York Times källor berodde på säkerhetsbrister på det nya planet. Vita huset har förnekat uppgifterna, och nu tvingas alltså flera reportrar att vittna inför en federal jury på Manhattan om rapporteringen.

”Att federala brottsbekämpande agenter dyker upp på nyhetsreportrars trösklar borde väcka starka reaktioner hos varje amerikan som tror på konstitutionen och den pressfrihet den skyddar”, skriver tidningens jurist David McCraw.