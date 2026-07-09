Trump till reporter: ”Om jag dör, dör du också”

Donald Trump viftade bort reportrarnas frågor om säkerheten på det nya Air Force One-planet efter att han lämnat Natotoppmötet i ett annat plan än det han anlände med, rapporterar The Hill. En reporter frågade om det finns några risker för att Iran riktar attacker mot Trump.

– Jag är nummer ett på deras lista. Men om jag dör, dör du också. Så kanske några av er vill byta jobb, säger presidenten ombord på planet.

Trump fick lämna Turkiet i ett gammalt Air Force One i stället för lyxplanet som han fick i gåva av Qatar efter en rekommendation från Secret Service, enligt uppgifter till New York Times.

Flera medier har tidigare rapporterat att det nya planet saknar flera av de säkerhetssystem som det gamla presidentplanet har. Vita huset har flera gånger betonat att det nya planet är säkert.