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Det gamla Air Force One som varit i bruk sedan kalla kriget. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Trumps USAPresidentens nya lyxflygplan

Uppgifter: Secret Service uppmanade Trump att inte använda Qatars plan

Av Adam Lindh
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Donald Trump flög hem från Natotoppmötet i Turkiet med det gamla Air Force One efter en rekommendation från Secret Service, enligt uppgifter till New York Times.

Flera personer med insyn uppger att säkerhetstjänsten fattade beslutet efter att striderna med Iran hade återupptagits.

Enligt källorna saknar det nya Boeingplanet, som donerats av Qatar, flera av de säkerhetssystem som finns ombord på det äldre presidentplanet.

Bytet ska dock inte ha skett på grund av ett konkret hot, utan som en ren försiktighetsåtgärd från Secret Service.

Det gamla planet har ett system som kan avvärja inkommande robotar
NY Times  · Ofta betalvägg
Enligt bilder saknar det nya presidentplanet samma antirobotsystem
AP  · Ofta betalvägg
Trump gav delvis förklaringen att det nya planet skulle åka före för att visas upp på amerikanska baser i Europa
Forbes
USA:s flygvapen har spenderat fyra miljarder dollar på renoveringar
thehill.com
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