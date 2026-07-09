Uppgifter: Secret Service uppmanade Trump att inte använda Qatars plan

Det gamla Air Force One som varit i bruk sedan kalla kriget.

Donald Trump flög hem från Natotoppmötet i Turkiet med det gamla Air Force One efter en rekommendation från Secret Service, enligt uppgifter till New York Times.

Flera personer med insyn uppger att säkerhetstjänsten fattade beslutet efter att striderna med Iran hade återupptagits.

Enligt källorna saknar det nya Boeingplanet, som donerats av Qatar, flera av de säkerhetssystem som finns ombord på det äldre presidentplanet.

Bytet ska dock inte ha skett på grund av ett konkret hot, utan som en ren försiktighetsåtgärd från Secret Service.