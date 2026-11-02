Arkivbild från en aktion i Frankrike, 2 oktober.

Franska gymnasieelever barrikaderade skolentréer i en rad storstäder på måndagen, och universitetsstudenter planerar liknande aktioner i veckan, skriver The Guardian.

President Emmanuel Macron har uppmanat studenter att upphöra med blockaderna, men många menar att regeringens utlovade tak för maximalt antal elever i en och samma klass inte är nog.

Nathanael Combary, som företräder elevorganisationen Renouveau Lycéen, tycker att det rent demokratiskt är ”ganska skandalöst” att de inte kan göra sig hörda på andra sätt.

– Det är den enda möjligheten vi har.

Utbildningsminister Édouard Geffray säger att aktionerna är olagliga och oroar sig för att elever som går sista året missar flera veckors undervisning.