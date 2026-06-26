Mjällbybacken om VM-debuten: Som att spela hemma i trädgården

Elliot Stroud i en aktion under matchen.

Sveriges VM-resa skulle avgöras, då satte förbundskapten Graham Potter sitt hopp till två VM-debutanter från start: Mjällbys Elliot Stroud och Derbys målvakt Jacob Widell Zetterström.

Båda stod för en högklassig match och var starkt bidragande till det oavgjorda resultatet och därmed Sveriges avancemang.

– Jag har aldrig spelat en sådan här match riktigt, men som fotbollspelare är man anpassningsbar, man tänker inte på att det är VM, utan man spelar som om man vore hemma i trädgården, sa Elliot Stroud i SVT.

Widell Zetterström fick beskedet att han skulle starta dagen före match:

– Jag är så extremt tacksam för att ha gjort det här med nära och kära runt omkring, sa han till SVT.