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Bild från brandbekämpning i Spanien, 26 juli. (Manu Fernandez /AP/TT)
Skogsbränderna i Europa

Nytt hot mot brandmännen – 40-gradig hetta på väg in

Av Patrik Dahlin
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En värmebölja som väntas vara i flera dagar är på väg in över Spanien, där landets brandmän just nu kämpar mot den största skogsbranden i landets historia, skriver The Guardian.

Spaniens meteorologiska institut varnar för en värmebölja som inleds på onsdag och varar fram till söndag, om inte längre än så. Brandrisken kan nå ”extrema nivåer” vilket riskerar att försvåra släckningsarbetet.

Enligt Bloomberg väntas temperaturer på omkring 40 grader på en del platser.

Varningen: Stor fara för äldre och sårbara grupper
www.theguardian.com
Fler än 300 000 personer i Spanien och Frankrike evakuerade
Bloomberg  · Ofta betalvägg
I Frankrike har 88 brandmän skadats
www.euronews.com
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