Nytt svenskt stridslabb ska lösa soldaternas problem
Försvarsmakten startar i sommar ett nytt ”stridslabb” där soldater ska utveckla egna tekniska lösningar på problem de möter i strid, rapporterar TT. Programmet omfattar 28 deltagare som under fem veckor kombinerar militärtjänst med teknikutveckling.
Initiativet inspireras av erfarenheter från Ukraina, där soldater och försvarsföretag samarbetat nära under kriget mot Ryssland.
– Vi har lärt oss från Ukraina, säger chefen Jakob Blomqvist som blir chef för verksamheten.
Stridslabbet är en del av en internationell trend där flera länder startat liknande program.
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