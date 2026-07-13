Nytt svenskt stridslabb ska lösa soldaternas problem

Coachen Natalie Friedman från Silicon Valley utbildar soldaterna Axel Gren och Wilgot Fork vid försvarsmaktens nya stridslaboratorium på Karlbergs slott.

Försvarsmakten startar i sommar ett nytt ”stridslabb” där soldater ska utveckla egna tekniska lösningar på problem de möter i strid, rapporterar TT. Programmet omfattar 28 deltagare som under fem veckor kombinerar militärtjänst med teknikutveckling.

Initiativet inspireras av erfarenheter från Ukraina, där soldater och försvarsföretag samarbetat nära under kriget mot Ryssland.

– Vi har lärt oss från Ukraina, säger chefen Jakob Blomqvist som blir chef för verksamheten.

Stridslabbet är en del av en internationell trend där flera länder startat liknande program.