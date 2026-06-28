ÖB: Att USA drar tillbaka stöd är inte ”så dramatiskt”
Sveriges överbefälhavare (ÖB) Michael Claesson tycker inte att USA:s minskning av stödet till Natoländerna är ”så vansinnigt dramatisk”, säger han till TT.
Samtidigt tror han att Sverige kan komma att få en tung roll i Natos framtida försvar efter neddragningen.
– Vi kan nog förvänta oss att, precis som övriga allierade i relation till ekonomisk styrka och befolkningsmängd, få tilläggsmål, säger han till TT.
Däremot kan det vara svårt att ersätta vissa förmågor med kort varsel.
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