ÖB: Att USA drar tillbaka stöd är inte ”så dramatiskt”

Sveriges överbefälhavare (ÖB) Michael Claesson tycker inte att USA:s minskning av stödet till Natoländerna är ”så vansinnigt dramatisk”, säger han till TT.

Samtidigt tror han att Sverige kan komma att få en tung roll i Natos framtida försvar efter neddragningen.

– Vi kan nog förvänta oss att, precis som övriga allierade i relation till ekonomisk styrka och befolkningsmängd, få tilläggsmål, säger han till TT.

Däremot kan det vara svårt att ersätta vissa förmågor med kort varsel.