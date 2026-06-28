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Överbefälhavaren Michael Claesson. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Natos framtid

ÖB: Att USA drar tillbaka stöd är inte ”så dramatiskt”

Av Hannah Gustafsson
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Sveriges överbefälhavare (ÖB) Michael Claesson tycker inte att USA:s minskning av stödet till Natoländerna är ”så vansinnigt dramatisk”, säger han till TT.

Samtidigt tror han att Sverige kan komma att få en tung roll i Natos framtida försvar efter neddragningen.

– Vi kan nog förvänta oss att, precis som övriga allierade i relation till ekonomisk styrka och befolkningsmängd, få tilläggsmål, säger han till TT.

Däremot kan det vara svårt att ersätta vissa förmågor med kort varsel.

Framför allt marina resurser är svåra att ersätta snabbt
TT

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