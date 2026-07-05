ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Guam. Illustrationsbild. (AP)
Orkansäsongen

Öbor och turister gör sig redo: ”Jag är rädd”

Av Joel Malmén
Publicerad:

I väntan på supertyfonen Bavi har vägarna i de amerikanska territorierna Guam och Nordmarianerna närmast tömts på bilar, skriver AFP. Nästan bara polisbilar kör runt för att varna invånarna.

55-åriga Pinky Cubacub har köpt plywood för motsvarande tusentals kronor för att skydda sin restaurang.

– Jag har inte råd att förlora så många dagars intäkter. Det gör ont, säger hon.

Den 25-åriga japanska turisten Miku Sakurai var på väg hem till Tokyo med sina vänner, men flyget blev inställt.

– Vi kommer stanna på hotellet när stormen kommer. Jag är rädd, säger hon.

Tyfonen drar in under måndagen
AFP  · Ofta betalvägg
Vädertjänsten varnar för ”katastrofala” effekter
NY Times  · Ofta betalvägg
Tyfonen förstärks av marin värmebölja
Washington Post  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen