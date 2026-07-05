Öbor och turister gör sig redo: ”Jag är rädd”
I väntan på supertyfonen Bavi har vägarna i de amerikanska territorierna Guam och Nordmarianerna närmast tömts på bilar, skriver AFP. Nästan bara polisbilar kör runt för att varna invånarna.
55-åriga Pinky Cubacub har köpt plywood för motsvarande tusentals kronor för att skydda sin restaurang.
– Jag har inte råd att förlora så många dagars intäkter. Det gör ont, säger hon.
Den 25-åriga japanska turisten Miku Sakurai var på väg hem till Tokyo med sina vänner, men flyget blev inställt.
– Vi kommer stanna på hotellet när stormen kommer. Jag är rädd, säger hon.
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