Öbor och turister gör sig redo: ”Jag är rädd”

I väntan på supertyfonen Bavi har vägarna i de amerikanska territorierna Guam och Nordmarianerna närmast tömts på bilar, skriver AFP. Nästan bara polisbilar kör runt för att varna invånarna.

55-åriga Pinky Cubacub har köpt plywood för motsvarande tusentals kronor för att skydda sin restaurang.

– Jag har inte råd att förlora så många dagars intäkter. Det gör ont, säger hon.

Den 25-åriga japanska turisten Miku Sakurai var på väg hem till Tokyo med sina vänner, men flyget blev inställt.

– Vi kommer stanna på hotellet när stormen kommer. Jag är rädd, säger hon.