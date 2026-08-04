”Okänd projektil” har träffat fartyg utanför Oman
En ”okänd projektil” har träffat ett fraktfartyg utanför Omans kust under måndagen. Det uppger den brittiska sjöfartsmyndigheten United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).
Myndigheten arbetar med att utreda händelsen. Det är i nuläget oklart vilka skador fartyget fått eller om någon person skadats.
Oman
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