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Fartyg i närheten av Oman, arkivbild. (Fatima Schbair /AP/TT / AP)
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”Okänd projektil” har träffat fartyg utanför Oman

Av Hannah Gustafsson
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En ”okänd projektil” har träffat ett fraktfartyg utanför Omans kust under måndagen. Det uppger den brittiska sjöfartsmyndigheten United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Myndigheten arbetar med att utreda händelsen. Det är i nuläget oklart vilka skador fartyget fått eller om någon person skadats.

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