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Cristina Stenbeck, ordförande för Kinnevik, talar på Tillväxtdagen i Stockholm i maj 2026. (Fredrik Sandberg/TT)
Rapportfloden

Ökat substansvärde för Kinnevik – fokuserar på att kapa kostnader

Av Magnus Eriksson
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Investmentbolaget Kinneviks tillförordnade vd Rubin Ritter betonade i dagens kvartalsrapport att fokus under kvartalet har legat på fyra punkter: Skapa en mindre och mer fokuserad organisation, minska kostnaderna, bli mer disciplinerat vid kapitalallokering samt gå igenom investeringsportföljen.

Kinnevik redovisar ett substansvärde på 107 kronor per aktie. Totalt var substansvärdet 29,6 miljarder kronor. Jämfört med närmast föregående kvartal ökade substansvärdet 6 procent.

Bolagets nya vd Helena Saxon tillträder i augusti.

Bolaget meddelade också att finansdirektören Samuel Sjöström lämnar sin post i slutet av augusti. Tillförordnad finansdirektör blir då Caspar Sjöstrand.

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Helena Saxon tillträder som vd för Kinnevik 1 augusti
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