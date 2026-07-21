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Ekonomi

Oljan tar landvägen när Hormuz blir för riskfyllt

An oil tanker truck, part of a convoy, crosses into Syria at the Rabia–Yarubiyah border crossing in Rabia, northwest Iraq, in May. (Farid Abdulwahed /AP/TT)

Tusentals tankbilar rullar nu genom Syrien och Jordanien med irakisk eldningsolja, som används inom sjöfart och elproduktion. Förklaringen till omvägen är Bagdads försök att minska…

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Bloomberg

Thousands of Trucks Haul Iraq’s Oil Through Syria in Sign of Hormuz Legacy

Iraq is using a vast fleet of trucks to carry fuel…

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