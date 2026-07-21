Oljan tar landvägen när Hormuz blir för riskfyllt
Tusentals tankbilar rullar nu genom Syrien och Jordanien med irakisk eldningsolja, som används inom sjöfart och elproduktion. Förklaringen till omvägen är Bagdads försök att minska…
Bloomberg
Thousands of Trucks Haul Iraq’s Oil Through Syria in Sign of Hormuz Legacy
Iraq is using a vast fleet of trucks to carry fuel…
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