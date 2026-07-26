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Människor lägger blommor i närheten av dådet i Berlin. (Markus Schreiber /AP/TT / AP)
Reaktioner på Berlindådet

”Om inte ens Pride är säkert – vad kan då vara det?”

Av Hannah Gustafsson
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Bilen som körde in i en folkmassa i Berlin under pridefirandet är en påminnelse om hotet mot rättigheterna för hbtqi-personer, skriver Sydsvenskans Arvid Jurjaks.

Alternativ för Tyskland är det största partiet i landet i opinionsmätningarna och starka motståndare till både invandrare och hbtqi.

”Ironiskt nog kommer den positionen förmodligen bara att stärkas efter lördagens attack.”

Jurjaks skriver att det enda rätta vore att hissa Prideflaggan på Berlins riksdagsbyggnad igen, efter att traditionen stoppades förra året.

GP:s Johan Hilton är bestört men inte förvånad över dådet. Oavsett vilket motiv gärningsmannen hade kommer dådet i Berlin att få både psykologiska och kulturella konsekvenser, skriver han.

För när hbtqi-personer framöver befinner sig på offentliga platser kommer dådet alltid finnas någonstans i bakhuvudet.

”För om inte ens ett Pridearrangemang är säkert – vad kan då vara det?”

Arvid Jurjaks: Inte förvånande att just Berlins prideparad attackerades
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