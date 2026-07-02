Oman i centrum när tullar i Hormuzsundet diskuteras

En del ledande europeiska länder har accepterat att fartyg som passerar genom Hormuzsundet kan behöva betala tullavgifter till Iran och Oman. Det skriver Bloomberg med hänvisning till källor.

USA och en rad länder runt Persiska viken håller inte med och hänvisar till att tullavgifter inte är förenliga med internationella sjöfartslagar och att det skulle kunna leda till att nya prejudikat skapas.

Oman, som har kuststräcka längs den södra delen av sundet, är allierat med både Iran och västländerna och känner nu pressen från båda sidor. De studerar Malackasundet som en potentiell förebild, där Indonesien, Malaysia och Singapore tar ut avgifter från fartyg för hjälp med navigering och säkerhet.