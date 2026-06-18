Open AI öppnar kontor i Stockholm senare i år
Open AI öppnar kontor i Stockholm senare i år, skriver det amerikanska AI-bolaget i ett pressmeddelande. Enligt bolaget, som står bakom Chat GPT, är Sverige en av företagets största marknader i Europa.
”Sverige har ett av Europas mest avancerade tech-ekosystem och vassa talanger inom ingenjörsvetenskap”, står det i pressmeddelandet.
Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) välkomnar etableringen.
”Att Open AI öppnar kontor i Stockholm är ett bevis på Sveriges position som en av världens ledande tekniknationer”, säger han i en kommentar enligt TT.
bakgrund
Open AI
Wikipedia (sv)
Open AI (av företaget skrivet OpenAI) är ett amerikanskt företag som grundades med målet att främja och utveckla artificiell intelligens (AI) på ett sätt som, enligt företaget, gynnar mänskligheten. Företaget arbetar med forskning och utveckling inom områden som maskininlärning, neuronnät och AI-etik för att möjliggöra innovativ och ansvarsfull användning av AI-teknik. Open AI har skapat chatboten Chat GPT som bygger på GPT-3, vilket är en språkmodell som används för att generera texter med naturligt språk. Sam Altman var ordförande i Open AI mellan åren 2015–2023. Ilya Sutskever, tidigare forskare vid Google, är forskningschef. Greg Brockman, Tidigare CTO för Stripe, är CTO. Företaget stöds av 1 miljard amerikanska dollar, bland annat genom Reid Hoffman, Jessica Livingston, Peter Thiel, Amazon Web Services, Infosys och YC Research. Den 17 november 2023 avsattes Sam Altman som vd av Open AI:s styrelse då den saknade förtroende för honom. Kort därefter valde Greg Brockman att sluta. Som tillfällig vd installerades Mira Murati som tidigare arbetade som CTO. Den 22 november 2023 återvände Altman till posten som företagets vd.
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