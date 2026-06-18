Open AI öppnar kontor i Stockholm senare i år, skriver det amerikanska AI-bolaget i ett pressmeddelande. Enligt bolaget, som står bakom Chat GPT, är Sverige en av företagets största marknader i Europa.

”Sverige har ett av Europas mest avancerade tech-ekosystem och vassa talanger inom ingenjörsvetenskap”, står det i pressmeddelandet.

Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) välkomnar etableringen.

”Att Open AI öppnar kontor i Stockholm är ett bevis på Sveriges position som en av världens ledande tekniknationer”, säger han i en kommentar enligt TT.