Open AI planerar att byta namn på sina AI-datacenter till ”compute campuses” så fort mellanårsvalet i USA är över, rapporterar Axios. Enligt bolaget beskriver namnet bättre ”anläggningarnas betydelse för långsiktiga investeringar i teknik, energi och arbetstillfällen”.

Enligt Axios är det en slags pr-kampanj från Open AI:s sida, då bolaget förbereder sig på ett tuffare politiskt klimat i Washington DC. Demokraterna ser ut att ta makten i representanthuset och flera techbolag, som odlat sina relationer till president Donald Trump, befarar skärpt lagstiftning för AI-sektorn.