Open AI har tagit fram ett nytt internt test för att mäta hur bra bolagets AI-modeller klarar vardagliga uppgifter, som att planera måltider eller göra en budget. Det rapporterar CNN.

Jenny Yang, forskare på Open AI, säger att bolaget vill få en bättre förståelse för vad människor använder AI till och vad de skulle vilja ha hjälp med. Bland annat fick omkring 4 000 Chat GPT-användare svara på en enkät.

– Det finns många exempel på hur AI kan hjälpa människor att göra saker som de annars inte hade klarat av, eller helt enkelt göra vardagen enklare, säger Yang.

Enligt Open AI presterar den senaste modellen GPT-6 Astra betydligt bättre i testet än föregångaren GPT-5.2.