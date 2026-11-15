Vänsterpartiet gjorde ett starkt val i utsatta områden. Om man vill ta reda på varför måste man fråga dem som bor där. Det skriver Ahmed Abdirahman, vd för Stiftelsen Järvaveckan, och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator Opinion, i DN Debatt.

Många svenskar uppgav innan valet att de har det bättre nu än för fyra år sedan. Men i utsatta områden ser man en annan utveckling. Nästan 38 procent uppgav att de fått det sämre på fyra år.

Frågorna som vägde tyngst för väljare i utsatta områden var jobb och boendekostnader. Att vilja ge politiker med samma religion eller bakgrund mer inflytande var relativt sällsynt.

”Om röstningen i utsatta områden främst förklaras med religiösa företrädares uppmaningar riskerar väljarnas missnöje med den egna tillvaron att hamna i bakgrunden”, skriver debattörerna.