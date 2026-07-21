Orderkross men missade förväntningar från Alfa Laval

Tom Erixon, vd för Alfa Laval under Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Visby under Almedalsveckan.

Verkstadsbolaget Alfa Laval redovisar ett justerat ebita-resultat för det andra kvartalet 2026 på 3 071 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 3 266 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort inför rapporten.

Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – uppgick till 17 procent, klart under förväntningarna på 18,2 procent.

Omsättningen på 18 117 miljoner kronor slog däremot förväntningarna något.

Orderingången steg med 35 procent.

– Under det tredje kvartalet förväntas marknadsförhållandena förbli gynnsamma, dock något lägre jämfört med det rekordhöga andra kvartalet”, kommenterar Alfa Lavals vd Tom Erixon i delårsrapporten.