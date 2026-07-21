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Tom Erixon, vd för Alfa Laval under Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Visby under Almedalsveckan. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Orderkross men missade förväntningar från Alfa Laval

Av Magnus Eriksson
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Verkstadsbolaget Alfa Laval redovisar ett justerat ebita-resultat för det andra kvartalet 2026 på 3 071 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 3 266 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort inför rapporten.

Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – uppgick till 17 procent, klart under förväntningarna på 18,2 procent.

Omsättningen på 18 117 miljoner kronor slog däremot förväntningarna något.

Orderingången steg med 35 procent.

– Under det tredje kvartalet förväntas marknadsförhållandena förbli gynnsamma, dock något lägre jämfört med det rekordhöga andra kvartalet”, kommenterar Alfa Lavals vd Tom Erixon i delårsrapporten.

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 18 117 miljoner kr
Väntat (Infront): 17 941 miljoner kr
2025: 16 819 miljoner kr

Rörelseresultat: 3 071 miljoner kr
Väntat (Infront): 3 266 miljoner kr
2025: 3 001 miljoner kr

Spår lägre efterfrågan under tredje kvartalet
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