Ordförande hyllar Ekholm: Extraordinärt ledarskap

Ericssons ordförande Jan Carlson hyllar avgående vd:n Börje Ekholm och säger att hans tid som vd definieras av ett ”extraordinärt ledarskap och strategiska framsteg”.

– I dag är Ericssons globala marknadsposition starkare än någonsin tack vare Börjes strategiska vision och globala ledarskap, säger Carlson i ett pressmeddelande.

Ekholm säger själv att han vill tacka ”styrelsen, min ledningsgrupp och alla fantastiska kollegor på Ericsson”.