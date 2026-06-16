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Börje Ekholm, Ericssons avgående vd. Arkivbild. (Magnus Lejhall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Ericssons framtid

Ordförande hyllar Ekholm: Extraordinärt ledarskap

Av Andreas Victorzon
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Ericssons ordförande Jan Carlson hyllar avgående vd:n Börje Ekholm och säger att hans tid som vd definieras av ett ”extraordinärt ledarskap och strategiska framsteg”.

– I dag är Ericssons globala marknadsposition starkare än någonsin tack vare Börjes strategiska vision och globala ledarskap, säger Carlson i ett pressmeddelande.

Ekholm säger själv att han vill tacka ”styrelsen, min ledningsgrupp och alla fantastiska kollegor på Ericsson”.

Börje Ekholm lämnar vd-posten i Ericsson i höst
pressmeddelande · mfn.se
Ericssons vd blir kvar som rådgivare till 15 juni nästa år
TT
Ericssons aktie har gett en total avkastning på 181 procent under Ekholms tid
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Ericssons framtidEricssonBörje EkholmJan Carlson