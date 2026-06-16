Ordförande hyllar Ekholm: Extraordinärt ledarskap
Ericssons ordförande Jan Carlson hyllar avgående vd:n Börje Ekholm och säger att hans tid som vd definieras av ett ”extraordinärt ledarskap och strategiska framsteg”.
– I dag är Ericssons globala marknadsposition starkare än någonsin tack vare Börjes strategiska vision och globala ledarskap, säger Carlson i ett pressmeddelande.
Ekholm säger själv att han vill tacka ”styrelsen, min ledningsgrupp och alla fantastiska kollegor på Ericsson”.
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