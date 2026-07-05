Över 3 000 har bekräftats döda efter skalven i Venezuela

En volontärarbetare vilar nära rasmassorna i La Guaira i Venezuela.

Över 3 300 personer har bekräftats döda efter de dubbla jordskalven i Venezuela den 24 juni, rapporterar Reuters.

Antalet skadade har stigit till drygt 16 400 och över 17 300 personer har blivit hemlösa.

Många venezuelaner har uttryckt ilska gentemot myndigheterna, som de menar inte gjorde tillräckligt för att rädda liv innan internationella räddningsarbetare anlände.

I ett tal säger interimpresidenten Delcy Rodriguez att Venezuela inte kommer att splittras efter skalven.

– Vi kommer inte att ha någon social oro här. Vad vi har är djup social solidaritet, säger hon.