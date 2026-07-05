ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En volontärarbetare vilar nära rasmassorna i La Guaira i Venezuela. (Matias Delacroix /AP/TT / AP)
Utrikes

Över 3 000 har bekräftats döda efter skalven i Venezuela

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Över 3 300 personer har bekräftats döda efter de dubbla jordskalven i Venezuela den 24 juni, rapporterar Reuters.

Antalet skadade har stigit till drygt 16 400 och över 17 300 personer har blivit hemlösa.

Många venezuelaner har uttryckt ilska gentemot myndigheterna, som de menar inte gjorde tillräckligt för att rädda liv innan internationella räddningsarbetare anlände.

I ett tal säger interimpresidenten Delcy Rodriguez att Venezuela inte kommer att splittras efter skalven.

– Vi kommer inte att ha någon social oro här. Vad vi har är djup social solidaritet, säger hon.

Rodriguez försvarar myndigheternas svar efter skalven
Reuters  · Ofta betalvägg
Familjer försöker fortfarande gräva fram sina anhöriga ur rasmassorna
AFP  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen