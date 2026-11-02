Palantirs resultat bättre än väntat – aktien lyfter
Det amerikanska AI-mjukvarubolaget Palantir slog förväntningarna i sin kvartalsrapport på måndagskvällen. Det rapporterar CNBC.
Bolagets vinst per aktie under årets tredje kvartal blev 0,44 dollar, att jämföra med de 0,41 dollar som förväntades i genomsnitt enligt analysföretaget LSEG.
Intäkterna på 2,31 miljarder dollar var också högre än förväntat. Aktien stiger runt 1 procent i efterhandeln.
”Det skulle vara en underdrift att säga att våra resultat under det senaste kvartalet var extraordinära”, skriver vd Alex Karp i rapportkommentaren.
Palantir har byggt sina framgångar på att leverera mjukvara och tekniska AI-lösningar till försvarsbolag och polismyndigheter.