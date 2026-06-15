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Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. (Stian Lysberg Solum / POOL / NTB)
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Palestinska presidenten utlyser val tidigt nästa år

Av Hedda Hallsenius
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Palestinas president Mahmoud Abbas utlyser presidentval i början av 2027, rapporterar AFP med hänvisning till nyhetsbyrån Wafa.

Abbas sa inte huruvida han själv ställer upp i valet.

Presidenten, som är 90 år gammal, vann det senaste presidentvalet år 2005. Hans mandatperiod, som egentligen skulle ha tagit slut 2009, förlängdes och inget val har hållits sedan dess, vilket kritiserats av både palestinier och det internationella samfundet.

Senast Abbas utlyste val var 2021, men det sköts upp på grund av att man inte kunde garantera att det gick att rösta i östra Jerusalem.

Avsaknad av garantier för att det ska gå att rösta i östra Jerusalem och Gaza är ett problem även den här gången, säger Abbas
AFP  · Ofta betalvägg
I oktober sa Abbas att valet ska äga rum året efter att Gazakriget avslutas
Jerusalem Post
I april hölls lokalval på Västbanken och i Gaza (27 april)
AP  · Ofta betalvägg
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