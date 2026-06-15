Palestinska presidenten utlyser val tidigt nästa år

Palestinas president Mahmoud Abbas utlyser presidentval i början av 2027, rapporterar AFP med hänvisning till nyhetsbyrån Wafa.

Abbas sa inte huruvida han själv ställer upp i valet.

Presidenten, som är 90 år gammal, vann det senaste presidentvalet år 2005. Hans mandatperiod, som egentligen skulle ha tagit slut 2009, förlängdes och inget val har hållits sedan dess, vilket kritiserats av både palestinier och det internationella samfundet.

Senast Abbas utlyste val var 2021, men det sköts upp på grund av att man inte kunde garantera att det gick att rösta i östra Jerusalem.