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Här drabbar jordbävningen ett köpcentrum utanför Caracas
Jordbävningarna i Venezuela

Panik när jordbävningarna slår till: ”Fönstren rörde sig”

Av Alice Hermansson
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Videor från Venezuela visar chock och panik när dubbla jordbävningar slår till i huvudstaden Caracas.

– Jag såg hur fönstren rörde sig, och det enda jag kom på att göra var att ställa mig mellan ytterdörren och en stenvägg för att försöka skydda mig, säger journalisten Nicole Kolster till BBC.

Människor i Caracas har lämnat sina lägenheter och internationella medier rapporterar att många invånare befinner sig i chock. Flera uppges ha sett byggnader kollapsa samtidigt som de försökte rädda sina familjemedlemmar och husdjur.

Jordbävningarna inträffade i regionen kring kuststaden Morón och hade ett djup på 22 respektive 10 kilometer, enligt USA:s geologiska myndighet USGS. Skalven inträffade med bara en minuts mellanrum. Morón ligger drygt 200 kilometer från Caracas.

Caracas största flygplats har stängt ner efter allvarliga skador.

Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar. USGS bedömer att tiotusentals människor kan ha omkommit.

Här inträffade jordbävningarna

karta
Vittne: ”Kraftigaste jordbävningen jag någonsin upplevt”
BBC
Risk för att dödssiffran blir mellan 1 000 och 10 000
TT
SR:s reporter: ”Ingen svarar i telefon”
Sveriges Radio
Skalven inträffade med en minuts mellanrum
Sveriges Television
BBC rapporterar live
live · BBC
The Guardian rapporterar live
live · www.theguardian.com
CNN rapporterar löpande
live · CNN
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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaDjur & natur