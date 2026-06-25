Panik när jordbävningarna slår till: ”Fönstren rörde sig”

Videor från Venezuela visar chock och panik när dubbla jordbävningar slår till i huvudstaden Caracas.

– Jag såg hur fönstren rörde sig, och det enda jag kom på att göra var att ställa mig mellan ytterdörren och en stenvägg för att försöka skydda mig, säger journalisten Nicole Kolster till BBC.

Människor i Caracas har lämnat sina lägenheter och internationella medier rapporterar att många invånare befinner sig i chock. Flera uppges ha sett byggnader kollapsa samtidigt som de försökte rädda sina familjemedlemmar och husdjur.

Jordbävningarna inträffade i regionen kring kuststaden Morón och hade ett djup på 22 respektive 10 kilometer, enligt USA:s geologiska myndighet USGS. Skalven inträffade med bara en minuts mellanrum. Morón ligger drygt 200 kilometer från Caracas.

Caracas största flygplats har stängt ner efter allvarliga skador.

Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar. USGS bedömer att tiotusentals människor kan ha omkommit.