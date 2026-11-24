Den tidigare påven Franciskus skrev i sin dagbok att han mött djävulen och sett ”helvetets portar”, rapporterar flera medier.

Påve Franciskus skriver att han sett djävulen ”från bilen” och under en kyrkomässa när han fortfarande var ärkebiskop i Buenos Aires.

”Han såg på mig med flammande ögon... de var som brinnande blixtar”, skriver påven enligt BBC.

Han ska även ha känt djävulens närvaro i Chile 2018, när han under en presskonferens försvarade en biskop som misstänktes ha mörkat sexuella övergrepp inom kyrkan, vilket påven senare bad om ursäkt för.

Det ska också ha varit efter incidenten i Chile som påve Franciskus såg en vision av ”helvetets port”.